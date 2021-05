Recco: appuntamento con Zarathustra, “un libro per tutti e per nessuno”

Da Cafè Philo riceviamo e pubblichiamo

Nuovo appuntamento oggi on line di Cafè Philo: Così parlò Zarathustra, un libro per tutti e per nessuno.

In che senso per tutti? Perché mai per nessuno? Lo Zarathustra è solo, o principalmente, un libro? Proviamo a scoprirlo insieme.

‘Quando Zarathustra ebbe trent’anni, lasciò il suo paese e il lago del suo paese e andò sui monti. Qui gustò il suo spirito e la sua solitudine, per dieci anni, senza stancarsene. Ma alla fine il suo cuore si trasformò – e un mattino egli si alzò con l’aurora, andò dinnanzi al sole e gli parlò…’

Nel nostro secondo appuntamento con Nietzsche, come viandanti dallo spirito libero, leggeremo alcuni passi seguendo il cammino di Zarathustra.

Ci vediamo alla solita ora (19.30) su Zoom. Ti aspettiamo!