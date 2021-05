Agro-alimentare: come “Riviere di Liguria” valorizza il territorio

di Guido Ghersi

La Camera di Commercio “Riviere di Liguria”, diretta dal dr. Ilario Agata, ex-sindaco di Levanto, valorizza le eccellenze agro-alimentari della nostra regione, con la collaborazione delle associazioni di categoria spezzine, attraverso una piattaforma digitale.

Una vera e propria vetrina con l’opportunità di mettere a sistema le esperienze regionali migliori, come “Liguria da Bere” per la provincia della Spezia, rendendole fruibili e dinamiche in un sito on-line che potrà fare da guida al territorio e alle produzioni.

Sarà realizzato anche un video di presentazione delle aziende in grado di raccontare la passione e la fatica del proprio percorso. Una vetrina on-line che collaborerà con Regione Liguria, “Liguria International” e “Ice”.