Zoagli: “Dalla maggioranza accuse di basso livello”

Dai consiglieri comunali Gian Giacomo solari e Mirko Mussi riceviamo e pubblichiamo

Siamo disgustati dalle gravi accuse di basso livello, fatte dalla maggioranza, che ha qualificato quale favoreggiamento a fantomatici amici alcune nostre proposte. Abbiamo quindi ritenuto, in questa seduta del consiglio, conformarci a quanto dichiarato dal presidente del consiglio , ovvero che “ in consiglio si delibera, non si discute, perché la discussione va fatta in altre sedi “. Partecipiamo dunque che in questa seduta del Consiglio Comunale abbiamo ritenuto di non intervenire sulle pratiche all’o.d.g. ed astenerci nel voto. Siamo consapevoli di essere fallibili, ma altrettanto sicuri di operare per il bene comune, stimolando il confronto libero.

Auspichiamo che sia comprensibile a tutti che delegittimare la discussione nelle sedi istituzionali deputate, accendendo dibattiti filosoggettivi e personalistici in altre sedi a ciò non deputate, svilisce, ancor prima della nostra persona, il ruolo istituzionale e democratico – che ricopriamo e l’attività che riteniamo comunque seria ed impegnata a sostegno di un buon amministrare a beneficio della collettività.