Vaccini: dal 10 numero verde per prenotazioni vulnerabili under 60

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Per la prenotazione della vaccinazione delle persone vulnerabili under60 (con comorbidità, secondo l’ultima dicitura ministeriale) il numero verde 800 938 818 sarà attivo da lunedì 10 maggio (e non sabato 8 come precedentemente indicato). Gli stessi soggetti potranno prenotare già a partire dalle 23 di venerdì 7 attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it

Da martedì 11 maggio partiranno anche le prenotazioni per la fascia di popolazione tra 55 e 59 anni attraverso lo stesso numero verde, gli sportelli cup, le farmacie e il portale dedicato, dove ci si potrà collegare già dalle 23 di lunedì 10.