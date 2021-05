Toti: “Pronta l’ordinanza per la green card regionale”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Siamo confermati in fascia gialla con un Rt a 0,96, vi è un trend in discesa in tutta la regione, con un rischio basso. Anche i numeri sono ottimi: siamo sotto i 500 ospedalizzati totali 496 (meno 29), e abbiamo 57 terapie intensive occupate. Un calo diffuso confermato dalle 128 persone in meno in isolamento domiciliare, oggi l’elenco dei decessi è di 8 persone, ma comprende anche tre concittadini deceduti alcuni giorni fa, pertanto dal 4 maggio abbiamo solo 5 decessi e questo vuol dire che la campagna vaccinale sta portando un grande contributo”. Lo ha comunicato questa sera nel consueto punto Covid il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Oggi siamo all’89% dei vaccini somministrati sul consegnato – ha ricordato Toti – con 15.499 dosi somministrate nelle 24 ore di cui 12.486 di modello freeze (Pfizer e Moderna) e 2963 di modello cold (AstraZeneca)”.

Vaccini nelle aziende

“Siglato oggi l’accordo, sulla base dell’accordo quadro nazionale, con le associazioni datoriali e sindacati per somministrare i vaccini nelle aziende in Liguria, dopo che verranno vaccinate le categorie da vaccinare in via prioritarie”.

“Da domani sera alle 23, ha ricordato Toti, partirà la prenotazione per tutti i vulnerabili di tutte le fasce di età fino ai 18 anni, dichiarati tali dai medici di famiglia, attraverso il sistema informatico di Liguria Digitale. Poi la settimana prossima comincerà lo scaglione anche della fascia 55 /59 senza vulnerabilità. Recepiamo anche le categorie ex prioritarie sospese; la settimana prossima infatti ripartirà la vaccinazione massiccia degli insegnanti di cui domani daremo tutte le modalità. Mentre i vulnerabili riprogrammati verranno inseriti in via prioritaria e contattati attraverso un sms”.

Questa sera il presidente Toti ha firmato l’ordinanza per estendere la didattica a distanza facoltativamente fino all’80% a partire da lunedì 10 maggio. “Chiaramente – ha detto Toti – non tutte le scuole ripartiranno all’80% da lunedì, ogni preside si prenderà il suo tempo ma da lunedì chi vuole potrà farlo”.

Ordinanza green card

“Stiamo inoltre preparando – ha concluso Toti – un’ordinanza che recepisce le faq di Palazzo Chigi. In pratica in attesa dell’anagrafe vaccinale nazionale in cui verranno rilasciati i green pass legati al ciclo vaccinale o ai tamponi per la circolazione dei cittadini, diamo valore legale anche ai certificati che vengono rilasciati in Liguria cioè quello vaccinale cartaceo, il risultato cartaceo del test tampone e il certificato cartaceo di guarigione rilasciato dal medico”.