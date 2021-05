‘Santa’: “La promozione attraverso l’annuario”

Da Lorenzo Muzzi, “Gruppo Creuza de ma – alternativa per Santa” riceviamo e pubblichiamo



In questi giorni a Santa Margherita sta venendo distribuito capillarmente un tomo di 124 pagine. L’amministrazione ha ritenuto che fosse indispensabile impiegare migliaia di euro risparmiati, dalla mancata erogazione, causa Covid, di alcuni servizi come lo sportello I.A.T. (l’infopoint di Piazza Vittorio Veneto), in una pubblicazione denominata “Annuario 2020”. All’interno di questo volumone vengono raccolte una dopo l’altra tutte le associazioni di Santa Margherita Ligure. Questo non prima di un capitolo di 30 sfarzose pagine tutte interamente dedicate a riportare le gesta e i volti dell’intero gruppo Donadoni Sindaco. Il costo dell’operazione? € 7.280,00. Numero delle copie? 200? No. 500? No. 1.000?! No! 2.000?! No! Ben 3.500 copie. Numeri degni di una casa editrice! Che stupore vero?

Da parte nostra nemmeno un goccio. Oramai, purtroppo, siamo abituati a vedere soldi pubblici utilizzati per i fini dell’Amministrazione (vedi TgSanta), ma sottrarre fondi alla macchina dell’accoglienza turistica, alle porte della bella stagione, con ristoratori, commercianti e albergatori bisognosi di tutti gli strumenti possibili per un rilancio economico, significa anteporre loro stessi alla collettività. Con quei € 7.280,00 si sarebbe potuta sviluppare una App cittadina, un sito informativo all’avanguardia e molto altro. L’anno scorso avevamo proposto al Sindaco una App dal costo complessivo di € 2.000,00 che avrebbe consentito la gestione in totale sicurezza delle spiagge pubbliche. Ci sentimmo dire che non era abbastanza.

Immaginiamo che un libro di 124 pagine costato alla cittadinanza più di settemila euro, l’anno dopo, sarà sicuramente più utile, non al turismo ma al consenso elettorale del gruppo Donadoni Sindaco.