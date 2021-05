San Colombano: “Nuovo segretario comunale; nessuno ci ha informati”

Da Claudio Solari, Gruppo consiliare “Territorio e Sviluppo” di San Colombano Certenoli riceviamo e pubblichiamo

Nonostante tre ore fa al Sindaco avessimo chiesto di essere tenuti tempestivamente informati sull’evolversi della questione per la mancanza di un Segretario comunale e che lei stessa nel contempo ci ha informati che settimana prossima probabilmente si aveva l’esito della richiesta fatta alla Prefettura, apprendiamo solo ora ed attraverso il canale Telegram che è stato nominato un altro “reggente” nella persona del dott. Massimiliano Morabito attuale Segretario comunale di Noli (SV) e Neirone.

Ancora una volta questo Sindaco denota la pessima attenzione nei confronti dei Consiglieri eletti di questo comune.

Ci auguriamo che dopo tre segretari in soli cinque mesi, il Sindaco si impegni ad avere un Segretario fisso da condividere in convenzione con altri comuni della zona per il buon funzionamento dell’apparato comunale.

Abbiamo provveduto nei giorni scorsi in una lunga telefonata con il Dott. Fulvio Andrea Pastorino a ringraziarlo per l’ottimo lavoro svolto nel comune di San Colombano Certenoli e che purtroppo non ha voluto proseguire.

Claudio Solari

Mirco Aste

Paola Repetto

Consiglieri comunali