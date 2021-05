San Colombano: “Comune privo di un segretario generale”

Da Claudio Solari, Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo di San Colombano Certenoli riceviamo e pubblichiamo

Anche questa mattina, dopo i nostri solleciti ad un breve incontro urgente da parte dei Consiglieri di Territorio e Sviluppo al Sindaco, quest’ultima ci ha nuovamente rinviato alla settimana prossima.

L’incontro era richiesto per la preoccupazione al fatto che da inizio mese il comune è senza un segretario comunale.

La questione era nota in quanto il Segretario reggente era stato concesso dal comune di Chiavari sino al 30 aprile.

Questa mattina i consiglieri comunali Claudio Solari e Mirco Aste si sono recati direttamente in municipio per essere ricevuti dal Sindaco.

I Consiglieri comunali hanno constatato che non vi è attualmente un segretario comunale e che si attende l’intervento della Prefettura.

Il Sindaco si è detta tranquilla della questione, il nostro gruppo ha espresso viva preoccupazione, ha chiesto di essere informati tempestivamente sull’evolversi della situazione, ma hanno anche affermato che questa lacuna essendo prevista andava sanata prima onde evitare questa situazione incresciosa.

Claudio Solari

Mirco Aste

Paola Repetto

Consiglieri comunali

Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo