Scarpata in sicurezza a Recco nella collina che sovrasta la A-12, subito dopo l’uscita dalla gallaria Maggio da Rapallo verso Genova. Operai sono al lavoro per eliminare le piante e sistemare, fissate a tiranti, le reti che impediscono la caduta di pietre e massi sulla carreggiata. Nello stesso tempo a monte vengono fissate le reti per impedire l’accesso ad animali selvatici che potrebbero poi precipitare in A-12.