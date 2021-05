RASSEGNA STAMPA Passaporto per i vaccinati, chieste certezze

Oggi, giovedì 6 maggio, auguri a Domenico. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: greggio (di prodotto che non abbia subito alcuna lavorazione di raffinamento). Proverbi: “La minestra riscaldata non è mai buona”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nell’Asl 4 ancora 12 nuovi positivi mentre calano i ricoverati: 32”. Riaperture: “Green pass turistico, gli albergatori sperano”; “Spiagge libere spazi limitati e guardiani”. Covid lavoro: “Bonus assunzioni per rilanciare il turismo”. Covid scuola: “Rientro in classe generalizzato, per i presidi meglio il sistema misto”.

Riva Trigoso: altra perizia per i rumori all’Arinox. Sestri Levante: noleggio lettini e ombrelloni, un nuovo bando del Comune. Lavagna: “Aqua cresce e vuole espandersi; mercato specializzato e alta qualità”. Chiavari: Asl 4, scontro ai vertici, Macchi verso l’addio. Chiavari: novità per le scuole, spunta progetto Bancalari Artigianelli. Chiavari: arena nel Parco Rocca, pubblicato il bando. Chiavari: Nada, dopo 35 anni mistero insoluto. Chiavari: area Italgas a Caperana, edificio occupato. Chiavari: ladro maldestro si ferisce mentre ruba.

Rapallo: irrompe in una lezione a distanza e bestemmia, denunciato. Rapallo: amianto sull’arenile di Trelo, prelevato materiale sospetto. Rapallo: la morte di Mario Fazzini. Rapallo: sei querce Lions al parco delle Fontanine. Santa Margherita Ligure: sopralluogo ministeriale per decidere la sede del G20 donne. Portofino: l’inviata Silvia Pedemonte per spiegare il ritorno delle regate di Primavera e l’estate nel borgo.

Camogli: loculi al cimitero, il sindaco revoca le concessioni.