Nel pomeriggio il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha effettuato un giro a San Michele di Pagana per salutare i ristoratori che hanno aperto nel pieno rispetto di tutte le normative in fatto di covid. Si tratta del PeS, L’ora blu e la Marinella. Dice Bagnasco: “Ho voluto mostrare loro, la mia vicinanza in un momento particolarmente delicato che deve segnare la ripartenza per tante categorie”.