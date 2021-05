Portofino sede dell’Association Monégasque Internationale

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

In occasione della presentazione dei nuovi loghi di Castello Brown e Portofino Yacht Marina, donati dallo Studio Armando Testa, è stata presentata un’ulteriore novità. Amedeo Solimano, presidente dell’Association Monégasque Internationale pour la mer et son avenir”, con il mandato di aprire sedi nelle altre nazioni, ha reso noto che il Comune di Portofino sarà quella per l’Italia. Solimano ha consegnato al sindaco Matteo Viacava la targa da apporre in municipio. A settembre si svolgerà un evento tra le due località.