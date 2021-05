Portofino: castello e porto, i nuovi loghi firmati da Testa

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Portofino e Studio Armando Testa: un connubio importante, che si è concretizzato nei nuovi loghi di Castello Brown e Portofino Yacht Marina presentati questa sera. Le due realtà, insieme al posteggio, sono recentemente passate alla gestione comunale, come ha sottolineato il sindaco Matteo Viacava. “Sono molto emozionato e ringrazio di cuore Marco Testa per il dono che ha fatto a Portofino – ha detto – Vedere nel porticciolo le prime vele che partecipano alle regate ed essere qui a scoprire i nuovi loghi è una gioia. Spero che la stagione turistica riparta bene e dia speranza”.

Marco Testa, che ha casa sulle alture del borgo, non è nuovo a regali. Nel 2002 ha donato il logo del Parco di Portofino e successivamente di Portofino Mare. “La storia d’amore tra me e questo luogo è lunga – ha spiegato – Portofino è speciale, nota ovunque, un’icona che tutto il mondo ci invidia. I due nuovi loghi sono la continuazione di quelli creati in passato, una sorta di percorso che si fonda sulla volontà di trasferire in un tratto la bellezza di un luogo unico”.