Deiva – Framura: percorsi audioguidati #amisuradibambino

Dai Comuni di Framura e Deiva Marina riceviamo e pubblichiamo

Presentazione dei percorsi audioguidati #amisuradibambino in collaborazione con 101giteinliguria.it

Il turismo di prossimità ha avuto una grande importanza durante la scorsa stagione e sarà probabilmente una risorsa fondamentale anche nei prossimi mesi. Per questo i Comuni di Framura e Deiva Marina, con il supporto di Framura Turismo e Proloco Deiva Marina, stanno ideando iniziative rivolte a questo target.

Fa parte di questo filone l!adesione al progetto “Cibo&Storia #amisuradibambino”, ideato da Elisa Garfagna (project manager) e sviluppato da “101giteinliguria.it – Gite in Liguria #amisuradibambino”, il portale di riferimento per il turismo in Liguria dedicato a famiglie e

bambini.

Il progetto “Cibo&Storia #amisuradibambino” prevede la realizzazione di itinerari, opportunamente dislocati e variamente tematizzati, caratterizzati da questi keypoints:

– Possibilità di usufruirne in piena autonomia, in ogni stagione, senza costi, senza prenotazioni,

senza vincoli di tempo

– Ideale per famiglie con bambini in età scuola primaria (6-10)

– Facile replicabilità in versioni multilingua

– Coinvolgimento gratuito di esercenti commerciali, che possono usufruire di nuova clientela

veicolata presso il punto vendita, in una maniera attraente per i bambini

– Nessuna richiesta ai comuni di dislocare pali e cartelli, soggetti a usura e rapida obsolescenza

Oggi, Giovedì 6 Maggio 2021, durante una Conferenza Stampa che si è svolta online, abbiamo presentato i percorsi #amisuradibambino che abbiamo pensato per i Comuni di Framura e Deiva Marina.

“Il Comune di Framura si configura come una costellazione di paesini medievali, dislocati su una collina affacciata sul mare. Il territorio si presta quindi perfettamente ad un itinerario che invoglia alla scoperta di un borgo dopo l’altro. Il nostro percorso, che abbiamo intitolato “Le tre torri di Framura”, si sviluppa in discesa, lungo lo splendido sentiero panoramico che collega i paesini collinari con il mare e la stazione. Il filo conduttore sono le tre torri medievali di Framura, che ci sembrano lo sfondo perfetto per i giochi e le fantasie di un bambino.

Il punto di partenza, in località Costa, si può raggiungere comodamente in auto ed è dotato di ampio parcheggio gratuito. Per chi arrivasse in treno c’è invece la possibilità di raggiungere l!inizio dell’itinerario in pochi minuti di bus.

Presso l’ufficio turistico in stazione e presso il bar Silvia, in località Costa, dove incomincia il percorso, sarà disponibile la mappa turistica audioguidata dell’itinerario. Con questo strumento, semplice ma al contempo innovativo e giocoso, in ogni punto di interesse del percorso sarà possibile ascoltare via QR code un episodio interessante della nostra storia, rivisitata in chiave fiabesca per appassionare i più piccoli.

Presso le attività gastronomiche aderenti, che sono segnalate sulla mappa, sarà poi possibile ritirare dei gadget a tema medioevo per rendere ancora più immersiva l’esperienza dei bimbi.

Sarà l’occasione per tante famiglie di uscire finalmente all’aria aperta, in mezzo alla natura, scoprire storie interessanti e assaggiare i prodotti del territorio.” Sonia Bennati – Consigliere con delega al Turismo del Comune di Framura “Deiva Marina è famosa per la sua spiaggia sabbiosa e il suo ampio litorale, ma i percorsi ideati hanno lo scopo di valorizzare il centro storico, che si trova leggermente più all’interno rispetto alla costa e le nostre bellezze naturali, godibili attraverso una nutrita rete sentieristica. Uno dei nostri itinerari, che abbiamo intitolato “Pirati a Deiva Marina”, si snoda infatti tra il centro storico e il mare, passando per le due torri di avvistamento, costruite nel medioevo per difendere il paese dalle incursioni dei pirati Saraceni. Il tema principale del percorso è infatti quello dei pirati, che ci sembrava il più accattivante per un itinerario a misura di bambino: ad ogni punto di interesse indicato in mappa potrete ascoltare una suggestiva favola e troverete piccole grandi sorprese.

Nella Torre Saracena è stata anche allestita una mostra a tema piratesco, nella quale ritroviamo molti oggetti di Efrem Marconi, un giovane ragazzo che ci ha lasciato troppo presto: un volonatrio che ha dedicato la vita agli altri e che si è sempre battuto per le cause in cui credeva.

Il percorso è completamente pianeggiante e raggiungibile comodamente sia in treno che in auto.

L’altro percorso si chiama “Il sentiero della Sfinge%: immerso nel verde, è affiancato da freschi laghetti; durante questa piacevole camminata, adatta anche ai più piccini, si potrà ascoltare la leggenda della Castellana, ammirare la Palestra di Roccia e un vero e proprio rifugio antiaereo, per poi giungere in breve tempo al borgo di Caraschi e alla frazione di Piazza.

La mappa turistica audioguidata dei percorsi sarà disponibile presso i due uffici turistici di Deiva Marina, entrambi nei pressi della stazione ferroviaria. Sarà l!occasione per passare una giornata in famiglia un po’ diversa, all’insegna della scoperta della nostra storia, ma anche dei nostri prodotti più golosi. Il percorso è pensato per i bambini, ma siamo certi che si divertiranno anche i genitori.” Giovanna Passano – Assessore al Turismo del Comune di Deiva Marina.

“La mappa tematica audioguidata #amisuradibambino è uno strumento per facilitare la conoscenza del territorio, di città, paesi e valli della Liguria, da parte dei bambini in fascia 6-10 in un modo innovativo, divertente, semplice ed immediato, facendo loro scoprire le golosità gastronomiche (e non solo) che gli esercenti, che si trovano sul percorso dell’itinerario ed aderiscono all’iniziativa, possono offrire.

Online dal 2011, il sito 101giteinliguria.it racchiude al suo interno centinaia di idee per trascorrere il tempo in famiglia insieme ai propri bambini: gite, escursioni, manifestazioni ed esperienze #amisuradibambino.

In poco tempo, è diventato il vero punto di riferimento per tutti i genitori liguri e non solo, fino ad affermarsi come canale numero uno in Liguria per quanto riguarda le attività #amisuradibambino.

“101giteinliguria.it – Gite in Liguria #amisuradibambino” inoltre, promuove le strutture che si occupano di turismo, bambini e famiglie, offrendo ai genitori tutte le informazioni utili alla scelta consapevole delle iniziative organizzate sul territorio ligure dedicate ai più piccoli e offre e Comuni e istituzioni la progettazione completa e la messa in opera, senza installazioni fisiche, di itinerari tematici audioguidati #amisuradibambino.

Oltre al sito web, sui social è presente col gruppo Facebook di genitori più grande della Liguria, una community che è cresciuta nel tempo e che oggi conta 27.000 affezionati utenti, con i quali è stato instaurato un rapporto di fiducia e condivisione.” – Cristiano Fiore, ideatore di 101giteinliguria.it – Gite in Liguria #amisuradibambino

Video sulla genesi del progetto: https://1drv.ms/v/s!AroAWHevvcQFuySjEB9taG8XTwwm?e=MYGPce

Teaser percorso Framura: https://1drv.ms/v/s!AroAWHevvcQFunAdTymek9CvxolN?e=2fffcS

Teaser percorso Deiva Marina: https://1drv.ms/v/s!AroAWHevvcQFum9KwiNDsdzAUYYM?e=oFWyW5