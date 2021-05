Camogli: “L’Ochin” ricorda ricorda Giorgio Galli

Dall’Associazione “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

Domenica 9 maggio alle 18

Ricordare Giorgio Galli con Mario Caligiuri

Domenica prossima – 9 maggio 2021 – alle ore 18 ricorderemo il nostro amico Giorgio Galli, politologo e storico delle idee politiche, recentemente scomparso.

Luca Guzzetti discuterà con Mario Caligiuri che è co-autore di due degli ultimi libri di Giorgio: Come si comanda il mondo. Teorie, volti, intrecci e Il potere che sta conquistando il mondo. Le multinazionali dei paesi senza democrazia, che si occupano del potere delle grandi multinazionali, sia occidentali sia asiatiche.

Presenteremo anche l’ultimo libro di Giorgio Galli – L’anticapitalismo imperfetto – che fa il punto su teorie e prospettive relative a un possibile superamento del sistema capitalista nel mondo globalizzato.

Saremo in diretta sulla pagina facebook di Ochin Okinawa e sabato spediremo il link per collegarvi all’incontro via Zoom.

Vi aspettiamo!