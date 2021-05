Varese Ligure: Pro Loco, venerdì rinnovo del direttivo

di Guido Ghersi

A Varese Ligure, in Alta Val di Vara, nello scorso mese di aprile Filippo De Vincenzi, presidente dell’associazione turistica Pro Loco, dava le dimissioni perché in aperto contrasto con il Comune, guidato da Giancarlo Lucchetti. Così, venerdì 7 aprile, alle 20.30 nella sede della citata associazione in Piazza Castello, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo. Un tema, quello del rinnovo delle cariche, molto sentito nel paese e che ha spinto anche la delegata della Coldiretti Giovani Impresa della Spezia ad emettere un lungo accorato comunicato, per il bene del territorio, in quanto servono giovani con nuove idee, al fine di far decollare il turismo e l’agricoltura della zona.