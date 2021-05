Uscio e Portofino: domenica di escursioni

Dalla Cooperativa sociale Dafne riceviamo e pubblichiamo i dettagli e le immagini delle escursioni a calendario per Domenica 9 Maggio

Domenica 9 maggio

Sulle tracce di Colombo e cave storiche di ardesia del Monte Rosso – Da Colle Caprile alla Spinarola

Anello con partenza da Colle Caprile, Uscio (di fronte al deposito bus AMT ex-ATP in Via Colle Caprile), da qui percorreremo parte dell’Itinerario Storico Colombiano (ISC) seguendo a ritroso il passaggio della famiglia Colombo, arriveremo alle storiche cave di ardesia del Monte Rosso fino alla Colonia Arnaldi ed al Passo della Spinarola, per poi salire alla vetta del Monte Tuggio e tornare indietro sul versante lato mare fino a Colle Caprile.

Appuntamento: ore 9.30 dal deposito bus AMT ex-ATP in Via Colle Caprile (Uscio).

Rientro: ore 16,30 circa (necessario pranzo al sacco).

Difficoltà: escursione facile

Tempo di cammino: circa 4,30 ore, escluse pranzo al sacco e soste per le spiegazioni.

Dislivello: circa 350 metri in salita.

Equipaggiamento consigliato: scarponi da trekking (meglio se impermeabili, borraccia, pranzo al sacco, torcia).

Costo a persona:

Adulti: 12 euro

Bambini: sino ai 12 anni (consigliata dai 10 anni in su): 7 euro

Cani: ammessi gratuitamente (non consigliata)

Per maggiori informazioni sull’escursione contattare il 3479088686.

L’escursione è garantita con un minimo di 10 persone e un massimo di 20.

Prenotazione obbligatoria: compilando (uno per ogni partecipante) il form al seguente link: https://forms.gle/kHG2abvxw3jCw6VW9

Anello del Parco di Portofino

Accompagnati dalla nostra guida Sara Raccone potrete ammirare le bellezze del Promontorio di Portofino, un lembo di terra che si protende verso il mare tra Camogli e Santa Margherita Ligure.

Qui si possono incontrare ambienti molto diversi tra loro, grazie soprattutto all’esposizione e alla tipologia di rocce: Calcare di M. Antola nel versante settentrionale e Conglomerato di Portofino nel versante meridionale, che in corrispondenza delle fratture crea costoni rocciosi e stretti valloni che scendono ripidi verso il mare.

Il percorso si articola quasi interamente sul versante meridionale del Promontorio regalandoci favolosi panorami sulla costa ligure verso Genova, immersi totalmente nella macchia mediterranea. Raggiungeremo il punto panoramico in località Semaforo Nuovo, nato come punto strategico di segnalazione e diventato successivamente postazione militare durante la seconda guerra mondiale. Da qui scenderemo a località Batterie, toponimo dovuto alla presenza di diverse postazioni militari, di fondamentale importanza per la loro posizione strategica.

Appuntamento: 9:30 a San Rocco di Camogli di fronte alla Chiesa. Per chi arriva in treno deve scendere a Camogli e percorrere a piedi il tratto in salita che porta in mezz’ora circa a San Rocco.

Per chi arriva in auto consigliamo di lasciare il mezzo lungo la strada carrozzabile tra Ruta di Camogli e San Rocco, prima del Piazzale del Parcheggio e proseguire a piedi fino a San Rocco.

Termine dell’escursione alle 15 circa.

Difficoltà: per escursionisti medi, adatta ai ragazzi abituati a camminare sui sentieri di montagna.

Tempo di cammino: 3 ore di cammino effettivo, a cui si aggiungono le soste per le spiegazioni e il pranzo al sacco

Dislivello: 250 m circa

Lunghezza: 7 km circa

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking, abbigliamento a strati, pranzo al sacco.

Costo a persona:

Adulti: 12 euro

Bambini: sino ai 12 anni: 7 euro

Per maggiori informazioni sull’escursione contattare il 3277987489

L’escursione è garantita con un minimo di 10 persone e un massimo di 20.

Prenotazione obbligatoria: compilando (uno per ogni partecipante) il form al seguente link: https://forms.gle/ZsiRciJKaNv9oDka7