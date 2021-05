Recco: “Asilo di via Milano, urgono lavori; promessi, mai eseguiti”

Dai genitori dell’asilo di via Milano a Recco riceviamo e pubblichiamo

Scriviamo in qualità di rappresentanti dei genitori dell’asilo di via Milano a Recco.

Tale asilo è ubicato al centro di Recco ed è il più frequentato dai bambini del paese e dei piccoli di quelli limitrofi.

Più volte a partire dagli anni passati abbiamo segnalato alle autorità competenti nelle condizioni in cui versa la struttura, ricevendo tante promesse ma di fatto nulla di concreto.

I nostri bambini non possono più vivere la maggior parte del loro tempo in questo ambiente marcio in una località che si definisce la capitale economica del Golfo Paradiso.