RASSEGNA STAMPA. Stabilimenti balneari, tutto ok

Oggi, mercoledì 5 maggio, auguri a Tosca. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: abbastanza (a sufficienza; non poterne più di sopportare una situazione). Proverbi: “La morte non la si può ripetere due volte”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nell’Asl 4 i nuovi contagi sono sette e 34 i ricoverati a Sestri Levante”. Riaperture: “Stabilimenti balneari, tariffe invariate; bene le prenotazioni”; “Spiagge libere attrezzate, fino al 70% degli spazi”. Vaccini: “Oltre 1.800 dosi in 24 ore con J&J”; “Vaccinarsi con AstraZeneca? Gli under 60 si dividono”. Covid e scuola: “Medie a Sestri, tampone gratis per i ragazzi”; “A Sestri Levante avviato il progetto Ben-Essere”. Nascite in picchiata in quasi tutta la Riviera e la pandemia incide sul numero dei decessi.

Riva Trigoso: contenzioso Arinox-residenti, il tribunale decide sulla perizia. Cogorno: Basilica dei Fieschi, la Regione rassicura. Chiavari: volontari, Rinaldo Lavaggi lascia la presidenza”. Chiavari: liceo linguistico, spazi carenti. Chiavari: Cantero ancora chiuso, valutazione sull’immobile. Chiavari: Marconi-Delpino online con il presidente Fico. Chiavari: Forbes scopre Casoni. Chiavari: il morso del ramarro, riprese del film dal 13 settembre.

Zoagli: senza taxi dopo 54 anni. Rapallo: porto, il 10 maggio inaugurazione del cantiere con Toti. Portofino: il ritorno della grande vela.

Camogli: il Teatro Sociale prepara il progetto rilancio.

Cicagna: pista di elisoccorso, unica omologata in notturna. Cicagna: il teatro riapre con un concerto di Giacobbe.