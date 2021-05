Rapallo: “Tradizione in Marcia” domenica a Santa Maria del Campo

Dal Comitato Fuochi Santa Maria riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato Fuochi Santa Maria organizza domenica 9 maggio alle ore 15:30 una passeggiata che toccherà i luoghi della parrocchia che hanno fatto la storia della pirotecnica campese. L’intenzione è quella di far conoscere la storia pirotecnica campese e far memoria dei sacrifici che i Nostri Avi hanno compiuto per far sì che la Tradizione potesse giungere fino a noi.

Tradizione in Marcia, questo il nome della manifestazione, è anche un modo per stare insieme, all’aria aperta ed in sicurezza, in un momento storico particolare.

Al termine della manifestazione la Santa Messa sarà celebrata dal Parroco Don Davide Sacco presso i ruderi del Cenobio di San Tomaso, punto di arrivo della camminata che prevede ben 4 tappe con mostra fotografica.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 8 maggio.

Maggiori info e dettagli circa il percorso sono disponibili su: www.santamariadelcampo.it/cfsm