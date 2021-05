Rapallo: il Pd chiede ai cittadini di collaborare

Dal Circolo PD Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Ricominciare a credere, a sperare, a sognare in grande.

Quest’anno non è andato tutto bene. E probabilmente anche a te è capitato di sentirti fragile, di sentirti solo o sola, di guardare al futuro sempre più incerto con ancora più preoccupazione.

Magari sei una delle tante donne che hanno perso il lavoro o visto aumentare difficoltà già esistenti. Oppure sei un giovane che non trova più stimoli in città e sta pensando di lasciare tutto e partire. O molto semplicemente sei un semplice cittadino a cui piange il cuore nel vedere la tua città ridotta in questa maniera da un’amministrazione che ha come interesse solo il profitto.

Non è stato facile per nessuno, ma noi non abbiamo mollato la presa. Ci siamo aggrappati alla forza della nostra comunità e non abbiamo mai smesso di impegnarci, ad ogni livello possibile.

Eppure, ancora molto resta da fare in questa Rapallo ferma, buia e ferita dalla pandemia

Insieme, possiamo e dobbiamo continuare a condividere battaglie sull’Ambiente, Turismo, Cultura, Lavoro e Giovani.

Sali a bordo con noi, sii protagonista di questo viaggio, insieme possiamo fare la differenza.

Partire per ricominciare, perché il futuro sarà quello che realizzeremo noi, insieme a te.