Rapallo: è morto Mario Fazzini, ex consigliere comunale

E’ morto Mario Fazzini, personaggio notissimo a Rapallo non solo nel mondo del commercio e amministrativo, ma anche in quello cattolico

Il sindaco Carlo Bagnasco commenta: “Mi unisco insieme al presidente del consiglio Mentore Campodonico ed all’amministrazione comunale tutta, al dolore per la scomparsa di Mario Fazzini ex consigliere comunale per tante legislature, dal 1975 al 1995, esponente di spicco di tante associazioni che svolgono importanti attività per la Città di Rapallo. Alla famiglia le nostre sentite condoglianze”.