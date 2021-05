Portofino: il Rotary dona al San Martino materiali antidecubito

Dalla segreteria del Rotary Club Portofino riceviamo e pubblichiamo

Il Rotary Club Portofino, associazione composta da imprenditori, professionisti e manager, sia genovesi che residenti nell’area del Tigullio, accomunati dal desiderio di realizzare progetti benefici in vari campi a sostegno della comunità, ha donato al reparto rianimazione Covid del Policlinico San Martino materiali antidecubito per la pronazione.

Il reparto rianimazione Covid è stato appositamente costituito, all’interno dell’U.O. Clinica Anestesiologica e Terapia Intensiva, per accogliere malati con problemi respiratori. Attualmente, vi sono ricoverati pazienti affetti da Covid intubati ed allettati da lungo tempo, anche fin dalla prima ondata della primavera del 2020, che quindi necessitano più di altri di materiali antidecubito, realizzati in materiali di ultima generazione come quelli donati dal Rotary Club Portofino, che possono dare sollievo alle persone ricoverate.

Presenti alla sobria cerimonia di consegna il direttore Prof. Paolo Pelosi, il responsabile medico Prof. Nicolò Patroniti, la dr.ssa Caterina Tassone e lo staff infermieristico, oltre al presidente del Rotary Portofino Mario Fuselli insieme al socio dr. Andrea Denegri.