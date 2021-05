Portofino: dalle regate di primavera alle auto d’epoca

Portofino è una passerella ambita e teatro ideale per alcune manifestazioni tra cui le grandi regate veliche. Alla vigilia il tempo più che primaverile sembra autunnale, ma tutto è pronto per le regate che inizieranno domani con la firma dello Yacht Club Italiano, Comune e International Maxi Association.

Il ritorno alle regate voluto dal sindaco Matteo Viacava, non è la sola iniziativa della settimana; venerdì in piazzetta sosteranno le auto d’epoca che partecipano alla Coppa Milano-San Remo, dirottate a Rapallo e Portofino grazie all’Automobil Club di Milano. Giovedì alle 18 a Castello Brown presentazione dei nuovi loghi del Castello Brown e del porto disegnati dal gruppo Armando Testa. Quest’ultima iniziativa è l’occasione per ricordare che il Comune da quest’anno gestirà direttamente l’intero autosilo, il posteggio di Paraggi, il porto e il castello: un cammino perseguito con grande abilità che consentirà di utilizzare gli utili a beneficio dei portofinesi e questa è la grande stagione del Borgo.