Pallanuoto M/ Sabato il Sori affronta un temibile Como

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di Simone Mora



Sabato si torna in vasca. Dopo il doppio impegno ravvicinato con Brescia e Bologna conclusosi con altrettante sconfitte il Sori è pronto a ritornare in acqua dove troverà di fronte il Como. Si entra nell’ultima fase delicata della stagione: due giornate ci separano al termine della regular season e poi sarà la volta play out, cui si dovrà arrivare nel migliore dei modi, con una buona classifica accompagnata da testa e fisico al massimo.

La piscina di casa per i granata sarà di nuovo la Vassallo di Bogliasco, impegno serale visto che si giocherà alle 20.30. Il Como è squadra in salute, reduce da una vittoria schiacciante con Padova che ha dato una buona iniezione di fiducia al tredici di Zijmunic che, in caso di vittoria, raggiungerebbero proprio i soresi a quota 9. Perso Zanetic i lariani hanno trovato la loro forza nel gruppo, con un buonissimo portiere come Viola e un bel collettivo che fa della dinamicità la sua arma principale.

Capitan Digiesi analizza così il match: “Abbiamo ancora due partite da affrontare nel migliore dei modi e in particolare questa sarà fondamentale per poter consolidare la quarta posizione confermando il buon campionato che stiamo facendo, soprattutto per il fatto che siamo partiti da ripescati dalla serie B. Davanti avremo un Como agguerrito e conscio dell’importanza del match. Una gara che dovremo giocare con la testa, preparandoci alle sfide che arriveranno nei play out, dove l’obiettivo sarà commettere meno errori possibili”.

La gara sarà trasmessa sulla pagina facebook della Rari Nantes Sori a partire dalle 20.30.

Foto di Gian Cavassa