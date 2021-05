Manarola: al “Politecnico” di Milano, lezione sui muri a secco

di Guido Ghersi

Lo scorso lunedì, in un’aula del “Politecnico” di Milano, , il progetto di recupero degli storici “muri a secco” delle Cinque Terre, ha fatto scuola. Infatti il piano “Stone Walls For Life” è stato al centro di una lezione per il corso internazionale di laurea magistrale in “European environmental and landscape politics and projects”. Il progetto, iniziato nel luglio 2019 e finanziato nell’ambito del “Programma Life”, punta al recupero e mantenimento di circa 6 ettari di terrazzamenti con “muri a secco” e delle relative opere di regimazione idraulica per migliorare la capacità di resistenza del territorio ai fenomeni meteorologici resi più estremi dal cambiamento climatico. Il progetto prevede di intervenire per detto recupero, anche attraverso l’adozione di alcune innovative metodologie di rinforzo del terreno nell’area pilota individuata all’interno dell’anfiteatro di Manarola, frazione del Comune di Riomaggiore, grazie anche al dettagliato lavoro preparato dalla “Fondazione Manarola”. Sono previsti corsi di formazione per operai da impegnare nella ricostruzione dei muri, un monitoraggio scientifico e tecnologico approfondito delle aree di progetto attraverso la messa in opera di stazioni di monitoraggio multiparametri. In seguito, anche lo sviluppo di una strategia per replicare il progetto sul territorio e il trasferimento dell’acquisita esperienza in altri contesti dell’Unione Europea.