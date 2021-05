Lavagna: tesseramento Anpi, gratuito ai minorenni

Da Anpi Lavagna riceviamo e pubblichiamo

La Sezione A.N.P.I. di Lavagna, comunica che la sede in Palazzo Rocca, piazza Cordeviola, sarà aperta, nel rispetto delle norme anti Covid-19, per il tesseramento nelle mattinate del 8 e del 9 maggio, dalle 9.30 alle 12.30.

Come da regolamento, quest’anno sarà possibile anche rilasciare la tessera di “Amici dell’Anpi”, gratuita, in segno di vicinanza alla Associazione e di condivisione dei suoi valori e obiettivi, riservata a:

a) ai giovani non ancora maggiorenni;

b) a cittadini che abbiano collaborato con specifico significato e impegno ad attività particolarmente significative della sezione o del Comitato provinciale;

c) a stranieri presenti sul territorio nazionale che hanno combattuto a fianco dei partigiani o negli eserciti di Liberazione e che hanno sempre ricevuto, a pieno titolo, la tessera della nostra Associazione;

d) a stranieri, che non hanno la cittadinanza, ma che risultino residenti sul territorio italiano da almeno 3 anni.

Vi attendiamo!