Chiavari: teatro nel parco di Villa Rocca, pubblicato il bando

Il teatro all’aperto nel Parco di Villa Rocca non è un sogno. L’amministrazione comunale di Chiavari ha, infatti, pubblicato il bando (in basso).

Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua ha spiegato che “L’arena all’aperto potrà ospitare concerti, spettacoli e opere teatrali, permettendo di godere della bellezza del luogo, valorizzando il parco e incrementandone la fruizione. Un intervento integrato nel contesto del parco botanico, ancora più importante in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo. Investiremo circa 260mila euro per la realizzazione di 240 metri lineare di gradinate con una capienza di 370 posti a sedere, sviluppati su 12 file, un palco di legno delimitato a sud da siepi di alloro che ricreeranno le quinte del teatro e lo separeranno da via Mafalda di Savoia”.

Bando di gara