Chiavari: metti un sabato alla scoperta dei ‘Tre Santuari’

Dall’associazione culturale ‘HiroAndCo’ riceviamo e pubblichiamo

HIROAndCO continua la programmazione del 2021 promuovendo un tour inedito per la nostra Associazione.

Durante le visite in città, abbiamo raccolto ed intercettato la voglia di stare allʼaria aperta e di socializzare, abbiamo così deciso di “uscire dalle mura” della città e, mantenendo la mission di divulgare conoscenza attraverso visite a tema, proponiamo il giro di tre Santuari ubicati nei pressi di Chiavari.

Eʼ un circuito conosciuto ai più, ma non a tutti, con partenza dalla piazza della Cattedrale, N.S. DellʼOrto, il primo Santuario, per far tappa con visita al Santuario dellʼUlivo, loc. Bacezza, e al Santuario di N.S. delle Grazie, loc. Le Grazie, sulla prima collina di Chiavari.

Conduce il tour Federica Cavina, guida turistica accreditata.

In sintesi:

HIROAndCO promuove:

DA 0 a 200m – GIRO DEI TRE SANTUARI

VISITA GUIDATA con Federica Cavina SABATO 8 Maggio ore 9.30

Punto di Ritrovo: Piazza N.S. dell’Orto Posti disponibili max 12

Prenotazione obbligatoria entro le 18 di venerdi 7 maggio. Per info e iscrizioni hiroandco7@gmail.com