Chiavari: il cinema Mignon, riapre venerdì con “Nomadland”

Da Massimo Colombi, cinema Mignon Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Finalmente si apre.

da venerdì 7 a mercoledì 12 maggio

Nomadland

Regia: Chloè Zhao – Con: Feances McDormand, David Strathairn – USA, 2021 – 108′

Orario spettacoli: 15,30 – 18,00

Empire, stato del Nevada. Nel 1988 la fabbrica presso cui Fern e suo marito Bo hanno lavorato tutta la vita ha chiuso i battenti, lasciando i dipendenti letteralmente per strada. Anche Bo se ne è andato, dopo una lunga malattia, e ora il mondo di Fern si divide fra un garage in cui sono rinchiuse tutte le cose del marito e un van che la donna ha riempito di tutto ciò che ha ancora per lei un significato materico. Vive di lavoretti saltuari poiché non ha diritto ai sussidi statali e non ha l’età per riciclarsi in un Paese in crisi, e si sposta di posteggio in posteggio, cercando di tenere insieme il puzzle scomposto della propria vita.

Il film ha vinto 3 Premi Oscar (miglior film – miglior regia – miglior attrice),premiato al Festival di Venezia, vinto 2 Golden Globes, vinto 4 Bafta, vinto 3 Satellite Awards, ha vinto un premio ai British Independent, premiato a National Board, vinto 4 Critics Choice Award, vinto 4 Spirit Awards, ha vinto un premio ai Directors Guild, ha vinto un premio ai Producers Guild, Il film è stato premiato a AFI Awards, ha vinto 4 NSFC Awards.

Giovedì 13 – Riposo