Chiavari: Cima Prod ha incontrato Di Capua per presentare il progetto

Il Presidente della Società di Produzione Cinematografica di Chiavari Cima Prod, Nerio Bergesio, e la scrittrice del libro “Il Morso del Ramarro”, di cui presto verrà realizzato il film, Valeria Corciolani, hanno incontrato il Sindaco di Chiavari per presentare il progetto cinematografico che verrà realizzato a breve.

Cima Prod informa che “Siamo lieti e onorati di questo incontro con il Sindaco di Chiavari Marco Di Capua che ci ha permesso di illustrare e approfondire la nostra prossima realizzazione del film tratto dal libro “Il morso del ramarro” di Valeria Corciolani che verrà girato sul territorio chiavarese. I protagonisti e le scene del film ricalcano e tratteggiano l’ambiente socio-culturale tipico chiavarese che per noi rappresenta una continua fonte di ispirazione e di modelli esemplari a cui attingere per creare e sviluppare nuove realizzazioni artistiche. Il mondo chiavarese, con le sue tipizzazioni umane e crogiolo di culture diverse che nei secoli si sono intrecciate e sovrapposte creando un ambiente dinamico vario e diversificato, per noi raffigura lo sfondo ideale per snodare le storie dei vari protagonisti e personaggi su cui verrà basato il film. Siamo contenti che il Sindaco abbia accolto positivamente e con entusiasmo il nostro progetto cinematografico in quanto il nostro intento principale è quello di far conoscere e diffondere sempre di più, anche a livello internazionale, il meraviglioso Comune di Chiavari, territorio da sempre votato al turismo e alla cultura le cui antiche radici più profonde si diramano ancora oggi attraverso la valorizzazione di tradizioni, usi e costumi molto radicati nel contesto cittadino. Nel film saranno presenti elementi scenografici tipici del luogo e abbiamo anche riscoperto e attualizzato caratteri linguistici utilizzando alcune forme dialettali che sono invalse nell’uso quotidiano della lingua ligure e chiavarese, insieme a aspetti della tradizione culinaria, tra cui il nostro celeberrimo pesto, affinché gli spettatori scoprano un mondo ligure a tutto tondo. In questo contesto è molto importante il riferimento al nostro regista sudamericano Juan Bautista Stagnaro che riaggancerà e proseguirà idealmente il riconoscimento storico che da sempre lega la terra chiavarese al Sudamerica. In particolare, nel recente passato, sono stati sempre più alimentati i contatti e gli interscambi con quella terra geograficamente così lontana ma, nello stesso tempo, vicinissima per ideali e stili di vita. Nel film sono presenti personaggi che collegano il mondo chiavarese con quello sudamericano proprio per testimoniare e esperire questo profondo e vitale legame di amicizia e di intenti condivisi”.