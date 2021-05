Camogli: Gruppo “U Dragun”, rinnovo del Consiglio direttivo

Dal Gruppo “U Dragun” riceviamo e pubblichiamo

Domenica 2 maggio 2021 alle ore 10:00 si è svolta l’assemblea annuale dei soci del Gruppo U Dragun presso la Sala Polivalente Benedetto XV (ex Casa Del Popolo) per ottemperare alle vigenti normative anti Covid-19 in materia di distanziamento e sicurezza.

All’ordine del giorno, oltre all’approvazione del bilancio 2020 e della previsione di spesa per il 2021, l’Assemblea è chiamata a nominare il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione. Il Presidente uscente Andrea Costa relaziona sulle attività svolte nel triennio sotto la sua guida, ricordando l’impegno e il traguardo raggiunto dall’associazione nel 2019 con il 50° anniversario di fondazione e conclude ringraziando tutto il consiglio uscente per il supporto durante il suo mandato.

L’assemblea elegge all’unanimità le candidature del nuovo Consiglio Direttivo di:

Paolo Balocco

Claudio Colaci

Jacopo Guenna

Gabriele Merello

Gianfranco Merello

Andrea Monteverde

Enrico Pibiri

Nella successiva riunione del Consiglio Direttivo sono state stabilite le nuove cariche statuarie nominando

Gianfranco Merello – Presidente

Enrico Pibiri – Segretario

Claudio Colaci – Cassiere

Andrea Monteverde, Paolo Balocco, Jacopo Guenna, Gabriele Merello – Consiglieri.

Il Presidente Gianfranco Merello Gruppo U Dragun – Camogli