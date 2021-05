Atletica leggera/ Si riparte in Val Fontanabuona

Da Fabio Capurro, Usd Calvarese sezione atletica leggera, riceviamo e pubblichiamo

Dopo più di un anno di sosta forzata siamo pronti a ripartire.

Lo facciamo in un contesto insolito, non a casa “nostra” sul rettilineo del Roberto Piombo di Monleone, ma sotto il tetto dell’impianto sportivo in Località Bassi di Tribogna, che ci consente di svolgere attività all’aperto ma all’asciutto.

Abbiamo pensato di ricominciare in maniera soft, rivolgendoci soprattutto a chi in questo periodo non è riuscito a svolgere attività fisica in modo regolare, proponendo in collaborazione con la Polisportiva FitForever al lunedì e al giovedì dalle 17 alle 19 un ciclo di allenamenti a circuito per la riattivazione di tutto il corpo, per rimettersi in modo cercando di evitare infortuni, sempre dietro l’angolo dopo un periodo di lunga inattività.

L’altro pensiero è andato ai nostri bambini, da sempre al centro dell’attività, anche per loro abbiamo pensato ad una ripartenza morbida, al sabato mattina con il nostro corso di avviamento all’atletica leggera, dalle 10,30 alle 11,30. Il format è sempre lo stesso, un misto tra gioco ed esercitazioni per migliorare efficienza fisica, coordinazione e creatività.

Ovviamente tutte le attività si svolgono nel rispetto delle normative anti-covid e sono riservate ai tesserati Calvarese sez. Atletica Leggera.

Per informazioni sui nostri corsi e sul tesseramento i nostri contatti sono i seguenti:

indirizzo e-mail: posta@calvarese-atletica.it

sito internet: http://www.calvarese-atletica.it

pagina facebook: facebook.com/CalvareseAtletica