Dall’ufficio stampa dell’Asl3 riceviamo e pubblichiamo

Oggi, mercoledì 5 maggio 2021, si celebra in tutto il mondo la giornata dedicata all’igiene delle mani. Per ricordare l’importanza del gesto, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, in un video di Asl3 le regole per una corretta igiene delle mani

Qui il link al video: https://youtu.be/18zj33tfHKA