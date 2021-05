Vigili del fuoco: concluso corso di antincendio navale

Dai Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Si è concluso presso il Comando Vigili del Fuoco un corso di “Antincendio Navale”.

Il corso ha visto la presenza come discenti di sei unità provenienti dal Comando di Genova e di sei unità dal Comando di Imperia. Tutte le fasi del corso si sono svolte seguendo tutti i protocolli anti Covid.

Il corso in oggetto, svolto presso il simulacro navale allocato presso il Comando di La Spezia, affronta e offre la possibilità ai partecipanti di confrontarsi con tutte le casistiche di reazione e comportamento del fuoco all’interno di ambienti confinati, quali edifici di civile abitazione e scenari industriali oltre che le situazioni di incendio che si possono sviluppare all’interno delle imbarcazioni.

Il Comandante Vigili del Fuoco di la Spezia, ing. Leonardo Bruni, ha seguito attivamente lo svolgimento del corso in tutte le sue fasi e ha ringraziato i partecipanti e lo staff didattico logistico per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata.

L’esame finale, da tutti i discenti brillantemente superato, si è svolto alla presenza, oltre che del Comandante provinciale, anche del Direttore Regionale ing. Claudio Manzella che ha sottolineato come l’impegno dimostrato da tutto il personale durante il corso di formazione, la volontà di apprendere innovative tecniche e la conoscenza di nuovi materiali sia ancora una volta espressione dello spirito e della missione del Corpo Nazionale tutto.