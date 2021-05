Valli del Parco dell’Aveto: transumanza ed escursioni

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco” riceviamo e pubblichiamo

In transumanza con le mucche cabannine! Domenica 9 maggio il nostro Consorzio organizza l’escursione “Sui sentieri della Transumanza”, promossa dal Parco dell’Aveto nell’ambito delle iniziative del progetto Interreg CamBioVIA di Regione Liguria. Insieme alla Guida e a Luca, giovane titolare dell’Azienda Agricola Quira, partiremo dal Lago di Giacopiane in Valle Sturla per raggiungere i pascoli della Val d’Aveto, sostando per il pranzo all’Agriturismo Villa Cella di Rezzoaglio, dove gusteremo un delizioso asado.

(escursione gratuita, pranzo a pagamento – info e prenotazioni: Consorzio Una Montagna di Accoglienza nel Parco tel./whatsapp 334 6117354)

Ma le proposte escursionistiche non si fermano qui.

Le Guide Meraviglie d’Aveto propongono un doppio appuntamento che ci porterà sabato 8 maggio nella Foresta del dio Pen, partendo dalle Casermette del Penna per raggiungere la Nave e il laghetto glaciale del Penna (prenotazioni tel. 333 9503870) e domenica 9 lungo uno splendido anello tra le maggiori cime di Santo Stefano d’Aveto, in un susseguirsi di panorami straordinari (prenotazioni tel. 347 3929891).

Sempre domenica infine le Guide del Parco dell’Aveto hanno in programma un’escursione attraverso la faggeta del monte Zatta alla scoperta delle fioriture primaverili, partendo dal Passo del Bocco fino alla vetta di ponente del Monte Zatta, in un ambiente aperto da dove si può ammirare tutta la Val Graveglia e il Golfo del Tigullio (prenotazioni: info@parcoaveto.it)