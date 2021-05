Traffico di valuta: sequestrati 45.000 euro

Dal Comando Provinciale di Genova della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Accide, Dogane e Monopoli di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta riceviamo e pubblichiamo

Durante le operazioni di imbarco su una nave in partenza per la Tunisia, i finanzieri del II Gruppo Genova ed i funzionari ADM di Genova 1, hanno rinvenuto 100.000 Euro di valuta non dichiarata ed occultata tra i bagagli a mano di una passeggera di nazionalità olandese. Le operazioni si sono concluse con il sequestro di una somma di denaro pari a 45.000 Euro, corrispondente al 50% del quantitativo di valuta trasportata eccedente rispetto a quanto consentito dalle leggi in materia valutaria.

Tale normativa ha come obiettivo quello di controllare la regolarità dei flussi valutari, sia in entrata che in uscita dal territorio dello Stato, verificando l’obbligo di dichiarazione da parte di tutte le persone fisiche che detengono “denaro contante” per importi pari o superiori a 10.000 euro.

Sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti per accertare la sussistenza di un eventuale traffico transfrontaliero di valuta. L’ attività è stata il frutto dell’analisi dei rischi posta in essere dai funzionari ADM con la collaborazione dei militari del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova. E’ soltanto attraverso un adeguato sistema di sorveglianza dei confini che è possibile prevenire frodi o alterazioni che potrebbero condizionare lo sviluppo economico delle imprese italiane.