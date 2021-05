Sestri: il MuSel riapre i battenti con la mostra dedicata a Luigi Grande

Da Mediaterraneo riceviamo e pubblichiamo

Dopo questi lunghi mesi di chiusura, il MuSel ha riaperto i battenti dal 26 aprile e il Comune di Sestri Levante riparte dalla cultura, dalla storia e dall’arte, con una mostra di rilevanza nazionale, dedicata all’artista Luigi Grande: ripartire già con un importante evento come questo (l’inaugurazione è prevista sabato 8 maggio alle 16.30) è un segno di speranza e volontà nel far vivere la cultura a Sestri Levante e non solo e simbolo del tanto lavoro svolto anche durante quest’ultimo duro periodo. L’esposizione si intitola “Luigi Grande. L’arte nel vento”, è stata curata dalla figlia Erica e organizzata dal Comune e da Mediaterraneo Servizi, tramite Palazzo Fascie e in particolare il MuSel.

Valentina Ghio, Sindaca di Sestri Levante, dichiara: “La personale di Luigi Grande segna l’inizio di una grande stagione di eventi a Sestri Levante che nasce per celebrare grandi personalità della scena culturale cittadina e italiana. Ed è un piacere farlo con l’artista Grande, profondamente legato alla nostra città ma con uno sguardo e una sensibilità aperti al mondo. Due elementi che insieme ai suoi rapporti con il mondo culturale nazionale e l’approccio artistico contemporaneo fanno sì che il suo lavoro rappresenti un contributo di rilievo nel panorama nazionale, che siamo contenti di poter ospitare a Sestri Levante.”

Luigi Grande, dalla Sicilia, si è trasferito da giovane in Liguria, o meglio, qui da noi in Riviera, nonostante la sua carriera di pittore, e scultore, lo abbia portato un po’ ovunque in Italia e all’estero, tra Europa e America. Tutt’ora vive a Sestri Levante. Le opere esposte in questa antologica saranno prevalentemente inedite e rappresentative del profondo dell’animo umano. “Credo che la mostra di Luigi Grande arrivi nel momento giusto in cui tutti noi abbiamo bisogno di un profondo coinvolgimento emotivo e una ventata di speranza. – dichiara l’Assessore alla Cultura Maria Elisa Bixio – Sentiamo urgentemente la necessità di volare, come trasportati dal vento, per uscire da un grigiore emozionale che ormai da tempo sembra averci avvolto. L’arte di Grande, con i caldi colori della nostra terra ci riconcilia con noi stessi, con la natura e con la vita. È un omaggio sentito quello che la città dedica ad un artista tanto amato e che ha sempre tratto ispirazione da luoghi a noi cari, contribuendo a rendere unica e immortale la nostra terra.”

Lo stesso Grande, da sempre in costante rapporto con letterati, scrittori, drammaturghi e poeti, è teso da sempre a riflettersi nel mondo interiore, e a lasciarsi coinvolgere dalle inquietudini di un mondo sempre più difficile: gli esiti sono una grandissima sensibilità e attenzione per le pennellate che sembrano proprio animate dal vento, a volte leggero, altre volte invece più potente, e spesso avvolte da colori caldi, mediterranei. Le immagini che scaturiscono sembrano disgregarsi nel paesaggio che però non perde la sua essenza. E in questo senso non si può mai dimenticare che Sestri Levante è stato, e rimane, luogo d’ispirazione di molti artisti: lo scorso anno il Comune ha voluto onorare Marcello Rezzano mentre quest’anno la rassegna di mostre parte proprio con l’omaggio a Luigi Grande, il quale nel 2015 era già stato uno dei protagonisti nell’ambito del progetto “Presenze d’arte a Sestri Levante”, organizzato dal MuSel assieme ad Alfredo Gioventù, con ArTura _ Territori tra Arte e Natura _ Torre dei Doganieri , e a conclusione dell’iniziativa Grande aveva donato al MuSel l’opera “Donna di fronte al mare”, dipinta nel 2011.

La mostra “Luigi Grande. L’arte nel vento” sarà inaugurata sabato 8 maggio alle ore 16.30, e sarà poi aperta fino al 30 maggio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, al sabato e alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni sulla mostra o sulla visita al MuSel, si può contattare Palazzo Fascie telefonando allo 0185 478530 oppure scrivendo un email a info@musel.it

Luigi Grande, presentato dall’amico scrittore Mario Dentone

Nella Recherche Marcel Proust descrive l’episodio del personaggio Bergotte, scrittore, critico d’arte, che trovandosi al cospetto del dipinto di Vermeer, Veduta di Delft, pur nella complessità di quel panorama-capolavoro, rimane bloccato con lo sguardo, con l’animo, col cuore, insomma trova che tutto in lui si catapulta nella visione di un particolare per chiunque altro minimo, insignificante, “quel lembo di muro giallo”, ovvero un fazzoletto di pennello, dell’artista, eppure per lui vitale, collassante, che porta con sé vita e morte.

Questo è il prodigio della pittura che come ogni arte ti prende, quando è tale, nella sua complessità così come in un fazzoletto di colore, in un verso poetico, in una frase musicale, in una battuta in un romanzo, e quell’attimo ti ferma, si ferma, anzi, in te. E con Luigi Grande succede questo: l’arte non è mai ferma, ma ti ferma: tu guardi e resti lì a scrutare cosa ti offre, anzi, cosa ti dà, perché sai che comunque non sei indifferente.

Sia nell’indiano sia nei nudi, sia nei paesaggi tormentati sia nei cavalli, tutti i periodi storici di Grande insomma, così come nei recenti lavori di ricerca, le motociclette, c’è sempre il movimento, niente è fermo, statico, attorno al soggetto protagonista c’è il colore forte e improvvisamente dolce, c’è il vento che inghiotte come in un vortice, o porta via l’immagine centrale.

Quando ho detto a Luigi che a scrivere di lui non si rischia mai di ripetersi, nonostante una vita di frequentazione culturale, perché la sua arte è sempre nuova, ricerca mai stanca, insomma movimento sfrenato e improvvisa quiete, lui mi ha detto, “ma non in senso futuristico”, gli ho risposto, “ho detto movimento, non velocità”… Anzi, aggiungo, quiete nel guardare, e cercare quel lembo, quella pennellata che appartiene a ciascuno di noi, dipende solo da noi trovarla.

Mario Dentone