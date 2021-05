Da Facebook Comune di Santa Margherita Ligure

L’ufficio tecnico del Comune informa di un guasto alla linea della pubblica illuminazione che interessa via Garibotti. Un intervento non di facile risoluzione su cui si sta già lavorando. È in programma anche la sostituzione di alcuni corpi luminosi non funzionanti in alcune zone di San Siro; il relativo materiale è in consegna nei prossimi giorni.