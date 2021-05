Recco: attivo e ampliato il capolinea Amt di via D’Aste

Terminati i lavori di straordinaria manutenzione all’arcata del viadotto ferroviario, nell’area adiacente a via Ippolito D’Aste a Recco, è stato riattivato e ampliato il capolinea Amt. La riqualificazione dell’area vedrà l’installazione di una sala d’attesa, ufficio e gabinetti differenziati per uomo e donna riservati ai dipendenti Amt. Sono anche stati soppressi i due stalli riservati ai pullman turistici. Prevista una corsia di traffico (a sinistra nella foto) su cui scorrerà il traffico verso via 25 Aprile, quando inizieranno i lavori di manutenzione all’arcata del viadotto verso Mulinetti.