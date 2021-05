RASSEGNA STAMPA. Caffé al banco, i baristi vogliono lavorare

Oggi, martedì 4 maggio, auguri a Floriano. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: paratia (nella costruzione navale non solo come limite di un locale, ma come componente che impedisce infiltrazioni d’acqua). Proverbi: “Non tutti possono andare a Roma e vedere il Papa”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: ieri nell’Asl 4 i nuovi positivi sono stati 10, calano anche i ricoverati in intensiva: sono 35″; “Divisori e tamponi rapidi: le Rsa tra incontri protetti e aperture ai familiari”. Riaperture: “Servire il caffé al banco rispettando le distanze. I baristi ‘Fateci lavorare'”. Vaccini: oltre 1.000 dosi in 24 ore; iniziati i richiami di AstraZeneca”.

Sestri Levante: il mercatino agricolo compie due anni. Sestri Levante: i circoli Pd in aiuto alle famiglie. Chiavari: caos in A-12, stop ai cantieri nel fine settimana. Chiavari: ultimati i lavori in via Piacenza-Ugolini. Chiavari: le traduzioni in genovese della Divina Commedia.

Zoagli: turismo, ora c’è “Che prù”. Rapallo: smaltimento rifiuti al porto Riva, il 24 maggio udienza preliminare per i 9 indagati. Rapallo: Centro latte, la pandemia ha rivoluzionato i consumi. Rapallo: riapre parco Canessa. Santa Margherita Ligure: Cesare Teppati presidente del Circolo Orchidea. Portofino: riparte la grande stagione”; Coppa Milano-Sanremo, le auto in piazzetta”.

Camogli: cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Recco: un maggiordomo di quartiere per chi ha bisogno di una mano.

Moconesi: la pescheria conquista la valle. Orero:La perfezione di NeVe, ecco il nuovo singolo. Lorsica in fiore, scatta un concorso.