Rapallo: parco Canessa stamattina l’inaugurazione

Inaugurazione informale, questa mattina, del riqualificato Parco Canessa, nel cuore di Rapallo. Presenti per l’amministrazione comunale il sindaco Carlo Bagnasco, l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio, la consigliera Laura Mastrangelo, il collega Maurizio Malerba, il dirigente architetto Fabrizio Cantoni e il geometra Andrea Calabrò; l’Unicef rappresentata dal dottor Giorgio Maineri.

Il parco è stato realizzato tenendo principalmente conto della sicurezza. Giochi in parte rinnovati tenendo conto di tutte le fasce di età; c’è il trenino, c’è la nuova pista per le auto; c’è un laghetto che sarà al centro di particolari iniziative; c’è molto verde curato; ci sono i gabinetti riqualificati; c’è un locale per poter cambiare i pannolini o allattare i bambini. Durante l’apertura vi è un servizio di guardianaggio per vigilare sui comportamenti.