Rapallo: molo dei battelli, ore 9.30, lavori fermi

Questa mattina alle 9.30 i lavori al molo dei battelli erano fermi; nel senso che a lavorare non c’era anima viva. Il mare è calmo, evidentemente ci sono motivi di forza maggiore che impediscono la presenza delle maestranze. Tuttavia la realizzazione, il collaudo e l’utilizzo del molo sono legati all’economia della zona sia per quanto riguarda i battelli turistici sia i locali del lungomare e del centro storico. I lavori sono iniziati in ritardo rispetto al periodo turistico e si spera almeno che possano proseguire celermente perché meritano la priorità.