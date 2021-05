Portofino: il sindaco nomina undici ausiliari del traffico

Sono undici e dipendenti della “Società Portofino Mare srl” risultati idonei cui “con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione ed accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese”.

A questo personale, tra cui vi è un cittadino dello Sri Lanka, è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza.

La delibera spiega: “La nomina di“Ausiliari del traffico e alla sosta con funzioni di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada per le violazioni agli articoli 7, 157 e 158 inerenti la sosta dei veicoli privati limitatamente alle aree oggetto di concessione e nelle aree immediatamente limitrofe.Tali dipendenti sono abilitati anche, in alcuni casi, a disporre la rimozione dei veicoli”.

“Gli Ausiliari del traffico in servizio, al fine di essere agevolmente individuati, indosseranno-apposita uniforme, concordata con il Comandante di Polizia Locale e dotata di banda intessuto rifrangente; dovranno essere in possesso del tesserino di identificazione rilasciato dal Comune di Portofino portato in apposita custodia plastificata da appendersi all’uniforme in modo ben visibile”