Leivi: premio di poesia e narrativa per studenti

Leivi ha emesso il bando per la 7° edizione del Premio di Poesia e Narrativa “Città di Leivi”. La scadenza degli elaborati dovrà giungere entro il 10 giugno 2021.

La partecipazione al concorso è aperta agli studenti delle istituzioni scolastiche di scuola primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado e studenti universitari. Gli interessati possono partecipare: con un solo lavoro individuale, con un lavoro di Gruppo/Classe. La partecipazione con un lavoro di Gruppo/Classe non preclude la possibilità di partecipare anche come singolo.

Il Concorso, che non prevede quote di partecipazione, si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione A – Poesia singola a tema libero in lingua italiana.

Inviare da una a tre poesie in quattro copie dattiloscritte su foglio A4. Le opere dovranno essere corredate dal titolo e non dovranno essere firmate. Allegare il modulo di iscrizione e il modulo di autorizzazione per i minorenni.

Sezione B – Racconto breve a tema libero in lingua italiana.

Inviare un racconto in quattro copie dattiloscritte su foglio A4.

Le opere dovranno essere corredate dal titolo e non dovranno essere firmate. Allegare il modulo di iscrizione e il modulo di autorizzazione per i minorenni.

La giuria è composta da: Giuseppe Benelli, docente di Filosofia Teoretica all’Università di Genova, Presidente – Roberto Pettinaroli, giornalista – Enrica Delgrosso, docente – Rosa Angela Devito, docente – Monica Poggi, docente – Maria Rosa Aste, docente – Alberto Dell’Aquila, poeta e operatore culturale.