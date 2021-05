Decreto Genova: “Risultato ok dopo nostri emendamenti”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Credo che sia un buon primo risultato dopo molti emendamenti presentati da Regione Liguria al decreto Genova per consentire di recuperare le risorse rimaste in cassa dalla fase di emergenza e poi di ricostruzione del viadotto. Da parte del governo è certamente una risposta positiva che consentirà di avviare opere importanti per la Valpolcevera”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito all’approvazione in Senato dell’emendamento al decreto Sostegni con cui vengono stanziati 35 milioni di euro per il progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana dell’area sottostante il Ponte Genova San Giorgio.