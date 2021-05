Corniglia: crisi ipoglicemica, 50enne soccorsa da “Grifo”

Dal Soccorso alpino Liguria – Relazioni Esterne, riceviamo e pubblichiamo

Attimi di panico oggi lungo il sentiero tra Corniglia e Volastra dove una donna italiana di 50 anni è stata colta da crisi ipoglicemica arrivando addirittura a perdere i sensi. Sono stati i sanitari del soccorso alpino Liguria e del 118 a raggiungerla e a prestarle le prime cure per stabilizzarla e permetterle di riprendersi. Nel frattempo era già decollato Grifo, l’elicottero del 118, che, dopo il primo intervento sanitario, ha provveduto a recuperare la donna che è stata trasportata da Grifo in una piazzola al di sopra della zona dove aveva avuto il malore. Qui è stata nuovamente visitata, ma ha rifiutato il ricovero in ospedale. Il soccorso alpino la sta riaccompagnando alla propria abitazione