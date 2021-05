Cogorno: restauro della basilica dei Fieschi, Cavo rassicura

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta relativa al restauro della basilica di San Salvatore dei Fieschi a Cogorno

Sandro Garibaldi (Lega Liguria Salvini) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se sono già state intraprese iniziative presso il MiBACT e la Sovrintendenza per reperire le risorse necessarie agli interventi di messa in sicurezza e restauro della Basilica di San Salvatore dei Fieschi, a Cogorno, o se c’è l’intenzione di farlo con urgenza, in considerazione della gravità e dell’importanza della chiesa per il comprensorio.

L’assessore alla cultura Ilaria Cavo ha assicurato da parte della Regione il monitoraggio e il sostegno dei progetti a tutela dei beni sul territorio ligure e, nel merito, ha illustrato le iniziative assunte dal Comune di Cogorno, in accordo con la Sovrintendenza, Città Metropolitana, la Diocesi e la sede distaccata del Ministero della cultura.