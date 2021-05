Cogorno: “Basilica dei Fieschi, c’è l’impegno del Ministero della Cultura”

Dal gruppo Lega Liguria-Salvini riceviamo e pubblichiamo

“I responsabili del Ministero della Cultura, della Soprintendenza per la Città Metropolitana di Genova e del Comune di Cogorno hanno assunto l’impegno di occuparsi della storica Basilica di S. Salvatore dei Fieschi. Lo ha riferito oggi in consiglio regionale l’assessore competente a seguito dell’interrogazione della Lega finalizzata a salvare la struttura religiosa che rappresenta devozione, arte e storia del nostro territorio. Sono soddisfatto perché con l’importante supporto di Regione Liguria sono convinto che, in collaborazione con gli altri enti, riusciremo a trovare, entro breve tempo, i fondi necessari per la messa in sicurezza e il restauro della Basilica che presenta numerosi elementi di degrado. In particolare, vi è un grave problema di cedimento strutturale che necessita di un urgente intervento”.

Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).