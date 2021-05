Chiavari: via Cesare Battisti, iniziati i lavori ai marciapiedi

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Sono iniziati i lavori di riqualificazione e ampliamento dei marciapiedi di via Cesare Battisti, calendarizzati dall’amministrazione comunale per provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza e all’abbattimento delle barriere architettoniche dell’intero tratto.

«Stiamo lavorando per risolvere diverse criticità presenti in un’area densamente popolata, e molto frequentata, con interventi mirati di manutenzione straordinaria necessari a migliorarne la percorribilità pedonale, l’accessibilità e l’estetica – spiega il sindaco Marco Di Capua – La prossima settimana il cantiere proseguirà in via Fabio Filzi».